Trump contro rialzi tassi | ' Spero che Fed legga WSJ Editorial | non rendete mercato più

Donald Trump contro la Fed - "incredibile" che pensi di alzare i tassi "con il mondo che esplode attorno a noi" : Donald Trump torna all'attacco della Fed. Per il presidente americano è "incredibile" che la Federal Reserve possa prendere in considerazione mercoledì l'aumento dei tassi di interesse. "E' incredibile che con un dollaro molto forte e praticamente senza inflazione, con il mondo esterno che esplode intorno a noi, con Parigi che sta bruciando e con la Cina in calo, la Fed stia addirittura considerando un altro aumento dei tassi di ...

Mosca - serve incontro Putin-Trump : ANSA, - Mosca, 14 DIC - Un incontro tra Putin e Trump "è egualmente necessario sia per Mosca sia per Washington" ma la condizione posta dagli Usa che la Russia restituisca all'Ucraina le tre navi ...

Schiaffo del Senato a Trump : approvata mozione contro Bin Salman : I macabri particolari successivi alla scoperta dell'omicidio hanno scioccato il mondo, colpendo la figura del principe saudita, osannato dalla maggior parte dei media occidentali, e ormai ritenuto il ...

Il Senato statunitense contro Donald Trump : La maggioranza dei Senatori ha votato per chiedere di togliere l'appoggio all'Arabia Saudita nella guerra in Yemen, in parte come gesto di protesta per l'uccisione di Khashoggi

Anastasio : like a Casa Pound - Trump e Salvini - sul profilo anche un post contro la trap : Uno dei più quotati come probabile vincitore della dodicesima edizione di X Factor é sicuramente Anastasio, tra i quattro concorrenti rimasti in gara infatti, il giovanissimo rapper campano é quello che può vantare il maggior numero di ascolti sulle piattaforme di streaming. Un successo concreto quello della scommessa di Mara Maionchi, già certificato dal disco d'oro conseguito nei giorni scorsi dal suo brano di debutto: "La fine del ...

Pamela Anderson ancora contro Matteo Salvini : 'Fascismo'/ L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump : Pamela Anderson ancora contro Matteo Salvini: 'Fascismo'. Ultime notizie, L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump e Bolsonaro.

Schiaffo a Trump - non passa a Onu mozione contro Hamas : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Trump evoca ancora dazi contro la Cina : 3.52 Trump continua a lanciare messaggi contrastanti su una possibile intesa commerciale con Pechino dopo la tregua del G20, evocando sempre la ritorsione dei dazi. "Avremo o un accordo vero con la Cina o nessun accordo e a questo punto imporremmo rilevanti tariffe contro i prodotti cinesi inviati negli Usa. "Alla fine, io credo-ha scritto Trump in un tweet-faremo un accordo, ora o in futuro. La Cina non vuole dazi!"

Definite tempistiche dell'incontro tra Trump e Putin - : L'incontro tra i leader Vladimir Putin e Donald Trump potrebbe avvenire nel mese di giugno 2019 al prossimo vertice del G20, che si terrà in Giappone. Lo ha detto in un'intervista al canale televisivo ...

Immigrazione : Conte - con Trump ci battiamo contro flussi irregolari - : "Noi ci battiamo, ed è una nota comune con il governo Usa, per contrastare le immigrazioni irregolari, come sapete abbiamo assunto in Italia una politica e adottato una strategia più articolate ...

Al G20 evitato lo scontro - Trump strappa il compromesso sul comunicato finale : "Un grande successo per l'America": Donald Trump esulta per il risultato di un G20 dove il presidente degli Stati Uniti rischiava di ritrovarsi completamente isolato su tutti i temi forti in agenda, dal commercio al clima passando per l'immigrazione. Invece - in attesa del boccone più grosso, il possibile accordo con la Cina - il tycoon incassa a Buenos Aires un compromesso che gli permette di tornare a casa cantando vittoria. Mentre agli ...

Scontro sui dazi al G20 - Trump minaccia di non firmare testo finale - : Ultimatum degli Usa al resto del gruppo riunito a Buenos Aires. Prove d'intesa con la Cina sul commercio anche se le posizioni restano lontane. Il tycoon annulla anche l'incontro con Putin

Borse : cruciale l'incontro Trump-Xi. In ballo il rally di Natale : Da notare che durante il prossimo anno i margini di manovra del presidente americano saranno più limitati visto che l'economia statunitense mostra segnali di frenata.