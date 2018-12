: • Cyber News • #Moavero conferma assoluzione Cavatassi - Cyber_Feed : • Cyber News • #Moavero conferma assoluzione Cavatassi - TelevideoRai101 : Moavero conferma assoluzione Cavatassi - jobwithinternet : RT @LucaTibaldi1: @gustinicchi Mmmhh, contando che era ministro proposto dai 5stelle, più che altro mi conferma eurismo grillino. Che poi s… -

Il Ministro degli Affari Esteri,oavero Milanesi,l'da parte della Corte Suprema thailandese del cittadino italiano Denis, detenuto in Thailandia dal 2011 e condannato alla pena di morte nel 2016.L'uomo era stato incriminato per omicidio. "La buona notizia della sentenza della Corte Suprema della Thailandia consentirà a,prosciolto stamane,di rientrare presto a casa in Italia e riabbracciare i suoi familiari",sottolinea il ministro in una una nota.(Di lunedì 17 dicembre 2018)