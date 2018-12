Ultimi biglietti per il Concerto di Natale di Valerio Scanu a Roma | info ingressi e orari

Biglietti Juventus-Inter : come acquistare gli Ultimi tickets per la 15ma giornata di Serie A : Tra le gare del quindicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 7 e 9 dicembre, c’è l’incontro tra Juventus ed Inter, in programma venerdì 7 dicembre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, sempre più decisi a far loro da antagonisti nella corsa al titolo. Si tratta del cosiddetto “Derby d’Italia“, il match che quest’anno rivestirà ancora ...

Salmo - ecco come aggiudicarsi gli Ultimi biglietti del suo tour : Fan di Salmo orecchie ben aperte. Le possibilità di assistere al concerto del vostro rapper preferito e soprattutto incontrarlo per scambiarci due chiacchiere non sono ancora finite.LEGGI ANCHEiPhone, 10 trucchi per sfruttare meglio la tastiera Wiko, il brand di francese di telefonia, infatti, ha scelto di affiancare l’artista sardo e supportare la promozione del suo ultimo album Playlist nonché il tour italiano che è già sold out per le tappe ...

Biglietti Napoli-Stella Rossa : come acquistare gli Ultimi tickets per la quinta giornata di Champions League : Tra le gare del quinto turno della Champions League di calcio, che si disputerà tra domani e mercoledì, c’è l’incontro tra Napoli e Stella Rossa, in programma mercoledì alle ore 21.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i partenopei, primi nel Girone C assieme al Liverpool a quota 6, ed i serbi, ultimi con 4 punti. Il Napoli in casa ha ottenuto finora quattro punti in due partite, frutto di una vittoria ed un pareggio, con due gol fatti ed uno ...

Biglietti Fiorentina-Juventus : come acquistare gli Ultimi tickets per la 14ma giornata di Serie A : Tra le gare del quattordicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 1 e 3 dicembre, c’è l’incontro tra Fiorentina e Juventus, in programma sabato 1 dicembre alle ore 18.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi a quota 37, ed i viola, noni assieme all’Atalanta con 18 punti. La Fiorentina in casa ha ottenuto finora quattordici punti punti in sei partite, frutto di quattro vittorie e due pari, con ...

Biglietti Juventus-Valencia : come acquistare gli Ultimi tickets per la quinta giornata di Champions League : Tra le gare del quinto turno della Champions League di calcio, che si disputerà tra domani e mercoledì, c’è l’incontro tra Juventus e Valencia, in programma domani alle ore 21.00, che vedrà la battaglia sportiva tra la Vecchia Signora, prima nel Gruppo H a quota 9, e gli spagnoli, terzi con 5 punti. La Juventus in casa ha ottenuto finora tre punti in due partite, frutto di una vittoria, con quattro gol fatti e due subiti, mentre il Valencia ha ...

Benji e Fede a Roma - la scaletta del concerto al Palalottomatica il 25 novembre e gli Ultimi biglietti disponibili : Benji e Fede a Roma, in concerto al Palalottomatica, stasera, domenica 25 novembre. Il duo modenese presenterà il nuovo progetto discografico, Siamo Solo Noise, disponibile anche in una versione successiva arricchita da featuring e nuovi inediti. Lanciata da singolo Universale, nella nuova versione di Siamo Solo Noise c'è anche un duetto con Mr.Rain, riproposto live nel corso del concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), primo dei due ...

Benji e Fede al Mediolanum Forum di Assago e in diretta su RTL : ospiti - Ultimi biglietti e info scaletta : Benji e Fede al Mediolanum Forum di Assago (Milano) stasera: il concerto si terrà oggi, venerdì 16 novembre, e verrà trasmesso in diretta su RTL 102.5. L'appuntamento è per le 21.00 su RTL 102.5 e in Radiovisione al canale 36 del Digitale Terrestre e al 750 di Sky HD oppure in streaming sul sito della radio. In studio Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi per commentare il concerto in tempo reale. Per Benji e Fede si tratta della prima ...

A ruba i biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 : dove trovare gli Ultimi posti oggi con la prevendita generale : I biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 sono andati letteralmente a sua con le due prevendite anticipate riservate al Fan Club ufficiale e agli iscritti a My Live Nation. I posti migliori, quelli più vicini al palco, ma anche i primi anelli numerati non sono più disponibili. I Backstreet Boys a Milano nel 2019 terranno un unico concerto al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 15 maggio, unica tappa nella penisola della loro ...

Ultimi biglietti per le date di Vasco Rossi a Milano nel 2019 dopo il record della prevendita riservata al fanclub : prezzi e settori : Quelli entrati in prevendita il 13 novembre su Vivaaticket sono gli Ultimi biglietti per le date di Vasco Rossi a Milano nel 2019, visto che non sono previsti, al momento, altri lotti da mettere in vendita successivamente. Al netto di eventuali piccole disponibilità che potrebbero essere annunciate da Vivaticket in seguito ai sopralluoghi o all'allestimento del palco, infatti, non ci saranno successive tornate di vendita come accaduto per il ...

Biglietti Milan-Juventus - come acquistare gli Ultimi tickets per la sfida di Serie A di calcio a San Siro : State cercando gli ultimi Biglietti per Milan-Juventus, il big match in programma domenica 11 novembre allo Stadio San Siro? Volete essere sugli spalti per vivere un’emozione unica e per sostenere la vostra squadra del cuore da vicino? Affrettatevi ad acquistare gli ultimi tagliandi a disposizione per una partita di grande tradizione e che regalerà grandissime emozione: alle ore 20.30 i riflettori si accenderanno sulla Scala del calcio e ...