La serietà che servirebbe | quota 100 e reddito di cittadinanza non sono scelte eque

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Ha dell'incredibile che si stia discutendo di una manovra, già approvata alla Camera e sicuramente diversa da quella finale, senza il cuore della proposta gialloverde:100 edi. Perché nel frattempo è in corso la trattativa con Bruxelles sui numeri della manovra per evitare la procedura d'infrazione.Si tratta di un paradosso che mette in mostra l'incapacità "dolosa" di chi oggi è al governo e che è già costato al Paese: alle imprese, ai lavoratori, ai cittadini. Perché ne ha minato la credibilità. Perché l'aumento dello spread ha determinato costi in più per chi chiede prestiti o introiti minori per chi risparmia.Il problema però non è soltanto l'atteggiamento spavaldo del governo contro l'Europa per poi tornare a Canossa, o quello altrettanto spavaldo nei confronti ...