NBA | Kevin Durant vuole la sua statua al Chase Center | ' Con il threepeat è d' obbligo'

NBA – Pippen attacca Kevin Durant : “lascia gli Warriors e dimostra di non essere solo un secondo violino” : Scottie Pippen spende parole durissime nei confronti di Kevin Durant: l’ex Chicago Bulls pungola KD sull’argomento free agency e lo spinge a guidare da leader un’altra franchigia Nonostante la regular season sia ancora lunga, c’è chi pensa già alla prossima free agency. Come sempre, chi per lavoro o per diletto pensa al mercato estivo, tiene sempre d’occhio la situazione di possibili free agent di livello, pronti a cambiare il volto e le ...

NBA – Kevin Durant - che schiaffo a LeBron James : “per i giovani è nocivo giocare con lui! Chi lo adula poi…” : Kevin Durant senza peli sulla lingua: la stella degli Warriors critica LeBron James e tutto l’hype mediatico che si viene a creare intorno alla sua persona. KD non le manda di certo a dire e mette in guardia i giovani Se c’è una caratteristica che sicuramente va riconosciuta a Kevin Durant è quella di essere una persona davvero schietta. La stella degli Warriors non si è mai fatto problemi a dire ciò che pensa, in questo caso, ...

NBA - Kevin Durant : "Non tutti vogliono giocare con LeBron : attorno a lui ambiente tossico' : Un veterano che negli anni ha imparato a gestire " a volte anche controllare " le dinamiche di comunicazione in un mondo fortemente condizionato dall'influenza dei social e dalla disintermediazione ...

Mercato NBA – Kevin Love via dai Cavs? Con l’offerta giusta sarebbe rebuilding totale : I Cavs potrebbero lasciare andare Kevin Love in caso di offerta impossibile da rifiutare: a quel punto in Ohio sarebbe rebuilding totale I Cleveland Cavaliers erano ripartiti con un piano preciso per la stagione 2018: anche senza LeBron James l’obiettivo é giocare i Playoff. Dunque niente stravolgimenti del roster, squadra affidata a Kevin Love e tanta voglia di rivalsa. L’infortunio del nuovo volto della franchigia, ...

NBA - Raptors-Warriors - che show! Toronto vince all'OT - non bastano i 51 di Kevin Durant : Toronto Raptors-Golden State Warriors 131-128 OT In molti si aspettavano una super partita, uno scontro tra titani, un assaggio di cosa potremo rivedere a giugno sul parquet alle Finals. Ecco, Raptors ...

NBA – Crisi Cavs - slitta anche il rientro di Kevin Love : “non so quanto tempo mi servirà - torno nel 2019” : slitta ancora il recupero dall’infortunio al piede sinistro di Kevin Love: la stella dei Cavs ha annunciato che il suo rientro è previsto per il 2019 Piove sul bagnato in casa Cleveland Cavaliers. Dopo un inizio di stagione shock con 2 vittorie in 15 partite, del quale ha fatto le spese coach Tyroon lue, esonerato, la franchigia ha perso anche Kevin Love per infortunio. Il lungo dei Cavs si è dovuto fermare, lo scorso mese, per un ...

NBA : Draymond Green non gli passa il pallone - Kevin Durant si arrabbia con lui : Cose che succedono nello sport. È positivo vedere il fuoco, la voglia e le emozioni di chi continua a tenerci e a voler sempre vincere". Il mancato timeout di Steve Kerr: "Tornassi indietro…" C'era ...

NBA - Kevin Love si opera al piede : lungo stop per il giocatore dei Cavs : Kevin Love costretto ad operarsi ad un piede, i tempi di recupero dovrebbero essere decisamente lunghi, altri guai per i Cavs Kevin Love sarà costretto ad operarsi al piede. Una notizia che era nell’aria ed ora è di fatto ufficiale. Il cestista dei Cleveland Cavs dovrà finire sotto i ferri perdendo dunque una bella fetta di stagione. Si parla di un lungo stop infatti per Kevin Love, tra due settimane, dopo l’operazione, se ne ...

NBA – Kevin Love fa luce sul suo infortunio : “sono scoraggiato - vorrei tornare in campo ma” : Kevin Love commenta il suo infortunio e sembra allontanare l’ipotesi di una possibile operazione: il cestista dei Cavs, nonostante un po’ di malumore, confida nel recupero senza intervento chirurgico In casa Cleveland Cavaliers, la prima stagione dell’era post LeBron James è iniziata nel peggiore dei modi. Pria una striscia di 6 sconfitte in altrettante partite (interrotta solo questa notte) che è costata cara a coach ...

NBA – Infortunio Kevin Love - nuovi guai in casa Cleveland Cavaliers : ecco i tempi di recupero : Kevin Love costretto a fermarsi per Infortunio: i Cleveland Cavaliers perdono la loro stella per un problema all’alluce sinistro Come se non bastassero le 6 sconfitte in altrettante gare di regular season e il conseguente esonero di coach Tyronn Lue, in casa Cleveland Cavaliers la situazione non fa altro che peggiorare. Ci sono anche gli infortuni a mettersi di mezzo. Secondo ESPN, Kevin Love, l’uomo franchigia dopo l’addio di LeBron ...

NBA - Kevin Love fuori per oltre un mese? A Cleveland non finiscono le cattive notizie : L'avvio di stagione dei Cleveland Cavs continua ad apparire un autentico incubo: sei partite, sei sconfitte, il licenziamento di coach Tyronn Lue, la promozione ad interim di Larry Drew, che però ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Steph Curry e Kevin Durant trascinano Golden State - vittoria anche per i Clippers di Gallinari : Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino ...

NBA – I Knicks provano a reclutare Kevin Durant : a NY spunta un… cartellone pubblicitario! [FOTO] : I New York Knicks provano a reclutare Kevin Durant in vista della prossima free agency: a NY spunta un cartellone pubblicitario con la richiesta di ‘far tornare il basket newyorkese a grandi livelli’ Nonostante abbia ancora un anno di contratto con i Golden State Warriors, per il quale potrebbe esercitare la player option a sua disposizione, diversi rumor parlano di un possibile addio di Kevin Durant dalla Baia. Dopo 2 anelli e ...

NBA – Infortunio Kevin Knox – Tremano i New York Knicks : ecco i tempi di recupero : Infortunio Kevin Knox, il giovane rookie dei New York Knicks si fa male alla caviglia sinistra: previste diverse settimane di stop Periodo non di certo fortunato per i New York Knicks, particolarmente sotto il profilo degli infortuni. Perso Porzingis per tutto l’anno, la franchigia della Grande Mela dovrà fare a meno anche di un altro giovane talento. Nel corso della partita contro i Boston Celtics infatti, Kevin Knox si è procurato un ...