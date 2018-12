Android 9 Pie arriva su OnePlus 5 e 5T con le Open Beta 22 e Open Beta 20

Huawei P Smart (2019) è ufficiale : Kirin 710 e Android 9 Pie a 249 euro : Sarà Huawei P Smart (2019) l'ultimo Smartphone ufficiale che chiuderà il 2018 di Huawei? Si tratta di un dispositivo già in vendita in Francia a 249 euro che arriva con a bordo Android 9 Pie, il nuovo Kirin 710 e una scheda tecnica molto simile all'appena nato Honor 10 Lite. L'articolo Huawei P Smart (2019) è ufficiale: Kirin 710 e Android 9 Pie a 249 euro proviene da TuttoAndroid.

Tante novità e problematiche risolte per Samsung Galaxy S9 e Note con Android Pie il 12 dicembre : Continua senza sosta lo sviluppo di Android Pie e dell'interfaccia One UI per i vari Samsung Galaxy S9 e Note 9 disponibili sul mercato. Il programma beta è stato avviato in alcuni Paesi da quasi un mese e, come riportato lo scorso fine settimana con un apposito articolo, le impressioni sono estremamente positive. Nelle ultimissime ore dal produttore coreano si è avuto un ulteriore segnale, se pensiamo al fatto che la beta è stata aggiornata per ...

La nuova beta di Android 9 Pie modifica la UI della fotocamera Samsung : Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 ricevono una nuova versione beta della Samsung One UI, basata su Android 9 Pie: patch di sicurezza più recenti, bug risolti e qualche cambiamento nell'interfaccia dell'app fotocamera.

Nokia 8 e Huawei Nova 3 ricevono l'aggiornamento ad Android 9 Pie : Anche Huawei Nova 3 riceve l'aggiornamento ad Android 9 Pie insieme alla nuova interfaccia EMUI 9.0, mentre per Nokia 8 arriva la versione beta.

Samsung Galaxy Note 9 riceve la seconda beta di Android 9 Pie : Disponibile la seconda versione beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy Note 9. In accordo con la più recente beta per Galaxy S9 anche tale aggiornamento sistema vari problemi; la versione stabile dell'aggiornamento è sempre più vicina a questo punto.

Tutti chiamati a migliorare Android Pie sui Samsung Galaxy : istruzioni ufficiali : Sta crescendo l'attesa da parte degli utenti che sono ansiosi di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie a bordo del proprio Samsung Galaxy. Nonostante gli ultimi riscontri siano stati particolarmente incoraggianti, almeno per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9 (qui troverete ulteriori dettagli sotto questo punto di vista), bisogna evidenziare una funzione molto delicata ed importante con la beta in questione, almeno stando alle notizie ...

ASUS Zenfone Max Pro M2 - M1 e 5Z si aggiorneranno ad Android 9 Pie tra gennaio e febbraio : In occasione dell'evento di lancio di ASUS Zenfone Max Pro M2 e Max M2, il produttore asiatico ha confermato le tempistiche dell'aggiornamento ad Android 9 Pie

Nokia 7 riceve l'aggiornamento ad Android 9 Pie a partire dalla Cina : Al via in Cina l'aggiornamento di Nokia 7 a Android 9 Pie, con numerose novità legate anche al supporto dual 4G e ottimizzazioni alla batteria.

Samsung Galaxy S9 riceve un nuovo aggiornamento di Android 9 Pie beta negli Stati Uniti : Samsung ha rilasciato negli Stati Uniti un nuovo aggiornamento della versione beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9

POCOPHONE F1 riceve ufficialmente MIUI 10.1 con Android 9 Pie : POCOPHONE F1 si aggiorna ufficialmente alla MIUI 10.1 stabile con base Android 9 Pie: il roll out dell'aggiornamento è già partito.

Sony illustra le novità introdotte con Android 9 Pie : Sony Mobile ha pubblicato un post sul proprio blog ufficiale per illustrare le novità introdotte nella propria ROM con l'arrivo di Android 9 Pie.

Xiaomi cerca beta tester per Mi 8 Pro mentre POCOPHONE F1 sta per ricevere Android 9 Pie : Possessori di Mi 8 Pro, sappiate che Xiaomi sta cercando proprio voi. Possessori di POCOPHONE F1, sappiate che riceverete a breve Android 9 Pie

Xiaomi Mi A1 inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie in Asia : Buone notizie per i possessori di Xiaomi Mi A1: il produttore ha dato il via al rilascio della versione stabile dell'aggiornamento ad Android 9 Pie

Da cogliere al volo la beta Android 9 Pie e EMUI 9.0 su Huawei P10 : link e passaggi per aderire fino al 20 dicembre : Lo ammettiamo, non ce lo aspettavamo per nulla ma la beta Android 9 Pie ed EMUI 9.0 su Huawei P10 è realtà finalmente oggi 9 dicembre. Il programma di test per il major update dell'ex top di gamma (nella sua variante standard e non Plus almno per il momento) è attivo e tutti i possessori del modello hanno una chance per aderirvi. In effetti il programma di sperimentazione è aperto a tutti ma naturalmente ha un numero limitato di partecipanti. ...