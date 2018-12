Avvocato fa pipì in strada | ma viene arrestato per atti osceni | poliziotti rischiano il

tg24.sky

: RT @SkyTG24: Fa pipì in strada: arrestato per atti osceni. Agente rischia falso - CALEMANR : RT @SkyTG24: Fa pipì in strada: arrestato per atti osceni. Agente rischia falso - SkyTG24 : Fa pipì in strada: arrestato per atti osceni. Agente rischia falso - fattidicronaca : È successo a Milano. L'avvocato è stato scambiato per un maniaco ed è finito ingiustamente in manette. Colpa di un… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Un, fermato ad agosto, era stato scambiato per un molestatore di bambini. Ma stava solo orinando per un problema di salute. L'arresto non era stato convalidato e il processo si è chiuso con ...