Chloe è un influencer molto seguito in Rete (anche se è un bulldog francese) : È improbabile che quando pronunciò la celebre frase sul quarto d'ora di gloria al quale tutti un giorno avremo diritto, Andy Warhol avesse in mente Internet e sicuramente non immaginava - ma l'idea gli sarebbe piaciuta da matti, c'è da scommetterci - che avrebbe riguardato anche gli animali. Eppure quello degli animali famosi in Rete è un fenomeno talmente diffuso e redditizio che il ...