Quando i capelli incidono sulla sicurezza in sé

vanityfair

: RT @FrasiUltimo: Che poi mi piaci anche quando non parli e canti sottovoce quei tuoi ritornelli mentre tra le dita rinchiudi i capelli - zaynobsessed_ : RT @FrasiUltimo: Che poi mi piaci anche quando non parli e canti sottovoce quei tuoi ritornelli mentre tra le dita rinchiudi i capelli - _nelihel : Da Yves Rocher una commessa mi ha detto che ama i capelli di colori accesi e se la figlia un giorno vorrà farseli l… - Teen_Age_Riot__ : Tb a quando avevo i capelli -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Abbiamo tutti esperienza di «good hair days» e «bad hair days», macondizionano il nostro modo di essere, la nostranel porsi di fronte al mondo, allora è un problema. Uno studio condotto dall’Università di Yale per Pantene ha messo in evidenza come solo 1 donna su 10 sia soddisfatta dei proprie che sentirsi a proprio agio con questi contribuisca all’autostima di una persona. Una giornata in cui si sta bene a partire dalla testa «ha conseguenze psicologiche che aumentano la forza mentale, fisica e sociale», hanno concluso i ricercatori. In un’era in cui i social hanno il potere di amplificare ogni sensazione ed emozione, in positivo e negativo, si è arrivati addirittura a parlare di una forma di bullismo legata all’aspetto dei. Luoghi comuni dedicati aiabbondano nella nostra cultura: mai sentito dire che le rosse hanno un cattivo ...