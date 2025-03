Sbircialanotizia.it - Superenalotto, combinazione vincente di numeri per oggi 15 marzo

Nessuna vincita di prima categoria alnel concorso del 15 marzo 2025. In questa estrazione non sono stati centrati né il ‘6’ né il ‘5+’. Tuttavia, sono stati assegnati sette premi con il ‘5’, ognuno del valore di 29.074,91 euro. Il montepremi per il prossimo concorso, previsto per martedì 18 marzo, cresce fino a . L'articolodiper15è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.