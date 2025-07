Opere d’arte danneggiate dal sisma | una mostra ad Arquata in memoria di don Angelo

Domenica alle 10.30, il Rotary del Borgo di Arquata apre le porte alla mostra “L’identità ritrovata”, un omaggio toccante a Don Angelo Ciancotti e alle opere d’arte colpite dal sisma del 2016. Questa esposizione, con 14 capolavori restaurati provenienti da chiese e edifici di Arquata, celebra la forza del territorio nel recupero e nel riscoprire la propria identità culturale, dimostrando come la bellezza possa rinascere anche dalle macerie.

Arriva la mostra ‘L’identità ritrovata. Opere d’arte dal territorio di Arquata’: inaugurazione domenica alle 10.30 al Rotary del Borgo di Arquata come omaggio a Don Angelo Ciancotti, sacerdote prematuramente scomparso nel 2021, già parroco del Duomo di Ascoli. L’esposizione presenta 14 opere d’arte, provenienti da chiese e edifici di Arquata (uno dei luoghi maggiormente colpiti dal sisma nel 2016 ), che sono state in gran parte restaurate dalla Soprintendenza. Il Bim Tronto ha finanziato l’allestimento delle sale e il trasporto delle opere. Lo spazio espositivo realizzato, messo a disposizione dal Comune di Arquata, diverrà un polo culturale per ospitare anche altre opere d’arte, che non potranno essere ricollocate nei loro siti di provenienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it