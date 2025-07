Norcineria Armando sul tetto del ' Torneo del Sorriso'

Nel cuore di La Spezia, la Norcineria Armando brilla sul tetto del Torneo del Sorriso, un evento di calcio a 7 all'insegna della solidarietà e dell'allegria. La seconda edizione, svoltasi al Centro sportivo 'Ravecka' di Nave il 2 luglio 2025, ha visto protagonisti volontari e appassionati uniti per una causa nobile. Un successo che dimostra come sport e generosità possano fare la differenza. E questa vittoria non è che l'inizio di nuovi sorrisi da condividere.

La Spezia, 2 luglio 2025 – È la Norcineria Armando a conquistare la seconda edizione del Torneo del Sorriso, kermesse di calcio a 7 di scena al Centro sportivo 'Ravecca' di Nave, manifestazione a scopo benefico organizzata dalla società Calcio Nave con la collaborazione dell' Aics spezzina. Evento che ha avuto come obiettivo la raccolta di fondi da destinare alle associazioni di volontariato che opera nell’ambito sanitario, all’ Agbalt e Il Sorriso di Andrea, entrambe impegnate nel sostegno dei bambini affetti da malattie oncologiche. Durante la durata del torneo, compresa la serata finale con grande successo sono state organizzate cene per contribuire alla raccolta di fondi, supportate dall’Arci Nave. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Norcineria Armando sul tetto del 'Torneo del Sorriso'

