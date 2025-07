Cantierone in via Selice FdI avvisa | Sarà il delirio

Fratelli d’Italia alza il tono sulla maxi riasfaltatura in via Selice, prevista dal 21 luglio al 9 settembre. Critiche pungenti e preoccupazioni per i disagi che interesseranno gli imolesi, con lavori suddivisi in tre tratti successivi. Dopo anni di mancata manutenzione, si apre un nuovo capitolo di interventi, ma la domanda resta: sono davvero sufficienti?

Critiche da Fratelli d'Italia per gli annunciati lavori di riasfaltatura in via Selice, che andranno avanti da lunedì 21 luglio a martedì 9 settembre nel tratto compreso tra le vie Romagnoli e Fossetta Selice. "Negli anni non si è fatta un'adeguata manutenzione e questi sono i risultati – protesta il consigliere comunale meloniano, Simone Carapia –. Stop di due mesi con buona pace degli imolesi". I lavori si svolgeranno in tre tratti successivi da 80-100 metri ciascuno, con chiusura completa del traffico nella porzione di strada di volta in volta interessata. Dal 10 settembre si prevede la riapertura con senso unico alternato, fino alla conclusione definitiva dei lavori prevista per il 18 settembre.

