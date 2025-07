Addio a Dante Maioli. Fu assessore comunale e a capo della Provincia.

Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa di Dante Maioli, figura di spicco della politica e della comunità ravennate. Ex assessore comunale, presidente della Provincia e fondatore dell’Associazione Ravennate Diabetici, Maioli ha dedicato la sua vita al servizio pubblico e alla solidarietà. La sua eredità rimarrà negli atti e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. I funerali si terranno domani alle 9 nella chiesa del Redentore, per rendere omaggio a un uomo che ha fatto la storia della nostra città.

È morto, in ospedale, l’ex presidente della Provincia e fondatore dell’ Associazione Ravennate Diabetici, Dante Maioli. Aveva 85 anni. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 9, nella chiesa del Redentore. Maioli è stato un politico, socialista, e un amministratore nel periodo, dagli anni Sessanta agli anni Novanta, in cui la politica era attivata da grandi stimoli culturali e ideologici. Originario del Riminese, laureato in Giurisprudenza, iniziò prestissimo l’impegno politico nelle fila del Partito socialista quale vicesindaco del comune di Bellaria dal 1964 al 1969. Poi il trasferimento a Ravenna dove dal 1969 al 1972 fu segretario Fidep Cgil e dove, nel novembre del 1973 fu eletto consigliere provinciale nella lista del Psi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it