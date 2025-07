finanza cambio della guardia il tenente gallo al posto di giannini

Con un cambio ai vertici, la sezione operativa Volante della Compagnia di Civitanova si prepara a nuove sfide sotto il comando del tenente Andrea Gallo, che prende il posto del collega Christian Giannini, trasferito alla Guardia di Finanza di Seregno. Un passaggio di testimone che promette continuità e innovazione nel contrasto all’evasione e alla criminalità , garantendo sicurezza e tutela per la comunità . La missione resta quella di sempre: presidiare con impegno e dedizione il territorio.

Il tenente Andrea Gallo subentra al tenente Christian Giannini al comando della sezione operativa Volante della Compagnia di Civitanova. Dopo tre anni di servizio a Civitanova, il 30 giugno il tenente Christian Giannini ha lasciato la sede per essere stato assegnato, come comandante, alla Compagnia della guardia di Finanza di Seregno. Durante questo periodo, in cui ha comandato la sezione operativa Volante deputata al contrasto all’ evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica sia nazionale che comunitaria, nonché a contrasto di tutte le altre forme di criminalità economico finanziaria, ha condotto brillanti operazioni di servizio, concluse con ottimi risultati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it