Estate 2025 cosa fare a Milano | gli eventi per chi resta in città

L’estate 2025 a Milano si preannuncia un vero e proprio palcoscenico di emozioni e cultura, anche per chi decide di restare in città. Dai grandi concerti di superstar come Bruce Springsteen, Ultimo e Thirty Seconds to Mars alle serate romantiche a lume di candela a Villa Clerici, la città offre un ricco calendario di eventi. Tra musica, arte e cinema sotto le stelle, Milano si trasforma in un’irresistibile arena estiva: scopriamo insieme cosa non perdere.

L’estate 2025 a Milano tra grandi concerti live come quelli di Bruce?Springsteen, Ultimo e Thirty Seconds to Mars fino agli appuntamenti raffinati dei concerti a lume di candela a Villa?Clerici. Tante serate a cielo aperto animano cortili storici e parchi: concerti jazz e tributi pop si alternano a rassegne di cinema sotto le stelle all’Arena Civica e al Castello Sforzesco. Ma anche mostre come “Il Verde in Città” alla Triennale e poi il festival di teatro e danza ed il Milano Latin Festival nella Live Arena di MIND. Cultura, musica, arte e sostenibilità si fondono per un’estate milanese da vivere intensamente, per spettatori di ogni età e gusto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Estate 2025, cosa fare a Milano: gli eventi per chi resta in città

