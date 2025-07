Acqualagna senza medico di base | intervenite

Acqualagna si trova di fronte a una criticità sempre più grave: l’assenza di un medico di base. Laura Biagiotti e Oriana Spini, consigliere di Minoranza, lanciano l’allarme su un problema che rischia di compromettere la salute della comunità. La mancanza di interventi concreti e la mancata sostituzione di medici pensionati pongono il Comune in una situazione di emergenza. La questione richiede attenzione immediata e azioni concrete per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini.

Laura Biagiotti e Oriana Spini, consigliere di Minoranza di Acqualagna, mettono in guardia sulle carenze della sanità nel loro comune: "Quella che fino pochi anni fa era una situazione impensabile - rimanere senza medico di famiglia – è oggi una realtà preoccupante, su cui cala un assordante silenzio. Anche ad Acqualagna, la questione del Medico di Medicina Generale ha raggiunto un’urgenza assoluta: l’ennesimo pensionamento non sostituito ha gettato i cittadini nella disperazione trovandosi privi del proprio medico di riferimento". Laura Biagiotti e Oriana Spini rimarcano con forza l’importanza di questa situazione per la comunità: "La carenza di un medico di base genera notevoli disagi, rendendo difficoltoso l’ottenimento di ricette, la prenotazione di prestazioni specialistiche tramite impegnativa e l’effettuazione di visite di controllo, mettendo a rischio la salute e il benessere dei paesani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it