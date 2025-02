Anteprima24.it - Portaborse con stipendi da dirigenti, nei guai sette consiglieri regionali

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio 7in carica, sei exe quattro altidel Consiglio ipotizzando un danno erariale complessivo di 3,6 milioni di euro per gli anni tra il 2019 ed il 2022: l’udienza è stata fissata per il prossimo 26 giugno.Lo rende noto Repubblica. Avrebbero concesso – questa l’accusa – un’indennità extra di 40 mila euro a testa ai loro segretari. Secondo i magistrati contabili gli esponenti politici avrebbero agito animati dalla ‘sindrome del marchese del Grillo’. E nel fascicolo relativo all’indagine hanno inserito un link che rimanda a una celebre frase pronunciata da Alberto Sordi nel film: “Io sono io, voi non siete nulla”.In sostanza i loro ‘’ con quella indennità sarebbero stati pagati come