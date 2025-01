Lanazione.it - Un Festival 2025 di grande qualità ecco gli artisti che si esibiranno

Leggi su Lanazione.it

PISTOIA Il nome di Brunori Sas porterà altra musica dialdel Pistoia Blues che ha già annunciato la presenza di moltiimportanti sia italini che internazionali fra cui: Gianna Nannini (la cantautrice salirà sul palco per il 13 luglio) nella sezione storyteller, oltre a Beth Hart (sul palco 27 giugno per quella che è a tutti gli effetti un’ anteprima), Blackberry Smoke (10 luglio), Queens of the Stone Age + The Amazons (15 luglio). I biglietti per lo spettacolo del 5 luglio saranno disponibili online dalle 14.30 di oggi (venerdì 31 gennaio) su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. La vendita generale sul territorio inizierà invece da lunedì 3 febbraio. Infine, per rimanere sempre informati su questa edizione del Pistoia Bluestutti gli aggiornamenti sono disponibili alla pagina ufficiale della rassegna oppure sulle varie canali social.