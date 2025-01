Gqitalia.it - Tutto quello che c'è da sapere sul nostro GQ Bowl Fashion Show

Il 7 febbraio presso l'Hotel Peter & Paul di New Orleans, GQ collaborerà con la stilista americana Emily Adams Bode Aujla per mettere in scena una presentazione in passerella della sua collezione primavera 2025 Bode Rec., in occasione della sfilata inaugurale del GQ. Potrai assistere all'evento in diretta su GQ.com.Il GQ2025 significa molte cose. Un brindisi all'unione globale tra sport e moda. Un cenno al continuo omaggio di Bode Aujla alle tradizioni storiche dell'abbigliamento sportivo. Inoltre, è una festa, perciò si spera che sia anche un momento di grande divertimento.Secondo Bode Aujla, la sua nuova collezione Bode Rec. trae ispirazione dal passato calcistico del padre (che ha giocato al liceo e al college) e dallo spirito festoso di New Orleans, The Big Easy, il luogo doveè possibile.