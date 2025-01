Secoloditalia.it - Riapre il valico di Rafah, Crosetto posta la foto dei carabinieri: «Italia in prima fila per la pace»

È attesa per oggi la riapertura deldi, al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto, per consentire l’uscita dall’enclave di 50 palestinesi feriti. La notizia è stata riferita tanto dai media israeliani, tanto da quelli arabi. «Prove di apertura aldi. Come accade sempre, quando si iniziano percorsi di stabilizzazione e, l’c’è, in, da protagonista. Spesso attraverso la presenza, il lavoro, il sacrificio, delle donne e degli uomini delle Forze Armate e l’impegno del Ministero della Difesa. In questo caso i. Grazie a loro la speranza didiventa percorso di», ha scritto il ministro della Difesa, Guido, su X,ndo unadel passaggio di alcuni operatori attraverso il varco, in cui si vede in primo piano un carabiniere.