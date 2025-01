Lortica.it - Raggirato dall’amante: minacce e ricatti con foto intime, estorti 60mila euro

Una relazione segreta si trasforma in un incubo per un imprenditore della Valdichiana. Un uomo di sessant’anni, sposato, ha iniziato nel 2021 una storia con una donna più giovane di trent’anni, di origini rumene. La loro frequentazione, durata fino al 2023, si è conclusa con un’accusa pesante nei confronti della donna: estorsione e minaccia.Secondo l’accusa, mentre erano insieme, la donna avrebbe scattatografiesenza che l’uomo ne fosse pienamente consapevole. Poi, con quelle immagini compromettenti, avrebbe iniziato a ricattarlo, minacciando di inviarle alla moglie se non avesse ricevuto denaro. In preda al timore di uno scandalo, l’imprenditore ha ceduto alle richieste, consegnando in totale circa.Dopo ripetute pressioni e richieste economiche, l’uomo ha deciso di denunciare la vicenda ai carabinieri, che hanno avviato un’indagine.