Palermo, rapina alle Poste: abbattuta la vetrata con un'auto, bottino di 100mila euro

Un audace colpo è stato messo a segno oggi, 31 gennaio, presso l’ufficio postale di via Empedocle Restivo, a. Intorno14, tre malviventi a bordo dihanno sfondato ladell’edificio, entrando in azione mentre all’interno si trovavano ancora gli impiegati. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.Secondo le prime ricostruzioni, itori hanno accelerato con il veicolo, abbattendo la vetrina dell’ufficio postale e mandandola in frantumi. Dopo l’irruzione, sono scesi dall’auto, hanno razziato il denaro e sono fuggiti con unstimato intorno ai. La fuga è avvenuta a bordo di uno scooter, lasciando dietro di sé caos e danni ingenti.L’allarme è stato immediatamente lanciato, e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato per effettuare i rilievi necessari.