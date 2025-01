Linkiesta.it - Muji ha aperto il primo food corner negli Stati Uniti

Oggiha più di mille negozi nel mondo. Ma il brand giapponese, che da qualche anno è arrivato anche in Italia – a Milano, Torino e Bologna – è nato solo nel 1980. Una diffusione capillare all’insegna del minimalismo “no brand” di accessori per la casa, abbigliamento, cartoleria, arredamento. Insomma un po’ di tutto.Da qualche giorno (21 gennaio) a New York nel negozio all’interno del Chelsea Market c’è anche un. Ilche vende i prodotti alimentari marchiati. Ma, soprattutto, dà la possibilità di sedersi e apprezzare alcuni capisaldi tra gli snack made in Japan. Una piccola scelta di alimentari c’è in realtà anche nel negozio milanese in corso Buenos Aires, selezione accurata, ma di prodotti italiani.Il Chelsea Market, nel palazzo che ospitava il biscottificio Nabisco, è soprattutto una meta turistica con le sue decine di negozi.