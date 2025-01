Ilfattoquotidiano.it - Meloni poteva affidare Almasri alla giustizia italiana: anche a L’Aia avrebbero gradito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se il governo proprio non voleva far processare il torturatore libicoCorte delper qualche oscura ragione di Stato (oscura si fa per dire), avrebbe sempre potuto salvare la faccia affidando l’ingrato compito.Il governo, a dire il vero, ha mostrato di non avere grande simpatia per nessun sistema giudiziario. Se è allergico a quello internazionale, figuriamoci a quello penale nazionale. Tuttavia, quei trattati esistono e,se la premier governasse con l’80% dei consensi (e non è certamente questa la situazione), avrebbe comunque l’obbligo di tenerli in considerazione.In questo caso, a quanto pare, aveva addirittura la possibilità di scegliere a quale ordinamento affidarsi: “Proprio per l’alto profilo (dell’indagato), la situazione del paese (la Libia) e la lista enorme di crimini che gli vengono contestati, probabilmente un appiglio nel nostro codice penale con la Convenzione contro il Genocidio del ’48 sarebbe stato possibile trovarlo”.