L’incredibile ascesa degli influencer napoletani | meglio Roccaraso che il lusso dei Ferragnez

C’erano una volta i, c’era una volta Gianluca Vacchi, le Kardashian e varipatinati le cui vite d’oro scorrevano trae comfort riservati a pochi. Ora, però, sento che quel mondo sia giunto al termine (magari mi sbaglio), ma leggete il mio ragionamento. Certo, questo tipo digode ancora di ottimi numeri, ma hanno stufato; non fanno più notizia. Da qualche tempo, è iniziata una nuova era, quella dell’autenticità.Essere autentici sembra facile, ma non è da tutti. Gli intellettuali, o chi si definisce tale, spesso ragionano per schemi e teorie che nulla hanno a che fare con il reale. Le persone autentiche non guardano le cose attraverso schemi cognitivi o filtri mentali, che possono limitare il loro modo di percepire il mondo. Questi schemi possono includere pregiudizi, stereotipi e convinzioni radicate che influenzano la loro comprensione della realtà.