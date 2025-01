Panorama.it - Il Garante per la privacy blocca DeepSeek, l’IA cinese che infiamma il duello con gli Usa

L’AImanda in tilt l’Occidente, ma in Italia non c’è più spazio per. Il software sulla bocca di tutti dopo le rivelazioni arrivate da Pechino circa le prestazioni e convenienza economica per l’addestramento del software, è statoto con effetto immediato daldella. Perchénon può trattare i dati degli utenti italiani. Questo è il motivo per cui ilha aperto un’istruttoria contro l’azienda, che ha fornito all’Autorità una risposta insufficiente sulle modalità con cui raccoglie e gestisce le informazioni degli utenti.ha riferito di non operare in Italia e che perciò non deve sottostare alle norme previste dal GDPR, il regolamento sulla protezione dei dati in vigore in Europa. La realtà è diversa, perché in specifici casi le regole riguardano anche chi opera oltre i confini europei e ha versioni del sito in lingue europee.