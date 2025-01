Secoloditalia.it - Il Garante della Privacy blocca Deepseek a tutela dei dati italiani. Mollicone: “Ben fatto”

“Ilper la protezione deipersonali ha disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione del trattamento deidegli utentinei confronti di HangzhouArtificial Intelligence e di BeijingArtificial Intelligence“. A dirlo è lo stessoper la protezione deipersonali, rammentando che le due società cinesi citate nel comunicato forniscono il servizio di chatbot. Il plauso per il blocco dell’Iaè arrivato dal deputato di Fratelli d’Italia Federico, che ha poi criticato la tracotanza delle due società cinesi dopo la richiesta di informazioni da parte dell’autorità preposta.“– ha proseguito il– è il software di intelligenza artificiale relazionale, progettato per comprendere ed elaborare le conversazioni umane”.