Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: M. Il Figlio del Secolo, Venerdi 31 Gennaio 2025

Leggi su Digital-news.it

31sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, gli episodi finali di "M. - Ildel", la serie che racconta l’ascesa di Mussolini. Dopo il successo elettorale che ha colorato di nero il Parlamento, il deputato socialista Giacomo Matteotti denuncia i brogli e le violenze delle camicie nere, chiedendo l’annullamento delle elezioni. Pronto a svelare un grave caso di corruzione che coinvolgerebbe direttamente Mussolini, Matteotti diventa un bersaglio per il regime. Quando viene rapito e assassinato, il suo cadavere occultato, l’Italia intera resta sconvolta.