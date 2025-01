Donnapop.it - Chi è “tortino”, il fidanzato di Angelica Montini, l’amante di Fedez? Ecco tutto su Romano Bindi

” è il soprannome che Fabrizio Corona ha dato all’exdi, lo stesso con cui stava ai tempi della frequentazione con. Il vero nome del ragazzo – figlio di un noto imprenditore – è, ma cosa sappiamo su di lui?è cominciato quando l’ex Re dei Paparazzi ha fatto luce sulla relazione clandestina fra il rapper di Rozzano e la 26enne della Milano bene;, come sappiamo, ha stregato il cuore e il cervello di, tanto da farlo tentennare fino a un secondo prima di salire sull’altare per sposare Chiara Ferragni.Nonostante le nozze, infatti,hanno continuato a vedersi e frequentarsi, senza però mai uscire alla luce del sole; lui era sposato e lei impegnata con il famoso “”, che all’anagrafe è in realtà, figlio del notoche rifornisce bar e ristoranti di dolciumi di ogni genere.