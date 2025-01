Anteprima24.it - Calcio: Bancomat nuovo official partner della Lega Serie A

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNuovaship per laA, che ha annunciato oggi un accordo esclusivo con: in particolare,saràper il campionato diA Enilive, la Coppa Italia Frecciarossa e la Ea Sports Fc Supercup le stagioni 2024/2025 e 2025/2026. Il brand sarà così al centro di tutte le competizioniA, con un’ampia visibilità durante le partite, canali digitali e iniziative dedicate ai tifosi, offrendo contenuti pensati per valorizzare ogni momento di condivisione. “Aggiungiamo con soddisfazione ai nostriun marchio prestigioso come, che a partire da questo mese saràdelle competizioni diA”. ha dichiarato l’ad diA, Luigi De Siervo. “Siamo orgogliosi di affiancare laA per le prossime due stagioni come