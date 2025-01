Zonawrestling.net - Big E non parteciperà alla Royal Rumble:”Non sono ancora stato autorizzato a tornare sul ring”

I fan che speravano di vedere Big E fare un ritorno a sorpresadovranno ridimensionare le aspettative.Secondo Fightful Select, non ciindicazioni che Big E siaa competere sul, spegnendo le speculazioni su un suo possibile ingresso a sorpresa nella battaglia reale a 30 uomini.Big E è fuori dai giochi dal marzo 2022, dopo aver subito la frattura del collo in tre punti, inclusa una doppia fratturavertebra C1, a causa di un Suplex mal eseguito durante SmackDown. Nonostante la gravità dell’infortunio, Big E ha più volte dichiarato di sentirsi bene e di non avere problemi persistenti. Tuttavia, i medici non gli hannodato il via libera persul: “Mirotto il collo due anni e mezzo fa, in tre punti, inclusa la C1 in due punti.