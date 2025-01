Sport.quotidiano.net - Andrea Costa, obiettivo doppio. Il salto di qualità e il mercato

Sta per concludersi senza novità una settimana di attesa, di confronto e di riflessioni per l’che domenica volerà a Ragusa per cercare l’ennesimo riscatto da un ultimo periodo oltremodo opaco, di risultati e non solo. Lo farà senza per il momento attuare cambiamenti di sorta, al netto delle voci di, anche in uscita, che stanno interessando l’ambiente biancorosso nelle ultime ore, e con la guida tecnica di Matteo Angori. All’indomani della sonora sconfitta rimediata a Mestre lo scorso sabato, un confronto tra la dirigenza biancorossa e lo stesso Angori ha portato alla conferma del tecnico bolognese sulla panchina biancorossa. Nessun esonero, ma un deciso cambio di passo è lecito attenderlo e in questo senso ottenere risultato pieno nelle prossime due partite con Ragusa (reduce dal -43 di Treviglio con annesso infortunio dello sloveno Kosic) e Desio (mercoledì sera a Reggio Emilia nell’ultimo turno di squalifica del Ruggi) sarà un passo decisivo.