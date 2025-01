Tpi.it - Ancora più bello: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

più: trama, cast e streaming delsu Rai 2Questa sera, venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondapiùitaliano del 2021 diretto da Claudio Norza, sequel delSul più(2020). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaSono passati dodici mesi e la storia tra Marta ed Arturo è finita. Sembra andareper il verso sbagliato quando arriva improvvisamente una telefonata dall’ospedale: è stato trovato un donatore compatibile per Marta.più: il castAbbiamo visto la trama dipiù, ma qual è il cast completo del? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:Ludovica Francesconi: MartaGiancarlo Commare: GabrieleJozef Gjura: JacopoGaja Masciale: FedericaRiccardo Niceforo:Jenny De Nucci: RebeccaGiuseppe Futia: TommasoDiego Giangrasso:Loredana Bertè: Delfina MeierStreaming e tvDove vederepiùin diretta tv e live streaming? Il, come detto, va in onda stasera – venerdì 31 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2.