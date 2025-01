Piperspettacoloitaliano.it - Un Passo dal Cielo 8 anticipazioni quinta puntata del 6 febbraio 2025, trama episodio Il sentiero oltre le nuvole

Undaldi giovedì 6e penultimadi Undal8, l’ottava stagione della fiction di Rai 1. Protagonisti come sempre, Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, rispettivamente nei panni di Vincenzo e Manuela Nappi. I prossimi episodi 9-10 si intitolano Ille, suddiviso in Parte 1 e Parte 2. A seguire, ledelladi Undal8 in onda il 6.Il riassunto dellaprecedenteManuela e Nathan vivono un momento di crisi dovuto a un segreto che li allontana. Carolina e Vincenzo, cercando di ostacolare il coraggioso progetto di Paolino e Lisa, rischiano di mettere in crisi il loro stesso rapporto. Manuela ha ricostruito l’attentato di Vincenzo e crede che possa essere stato il padre di Nathan a sparare a Vincenzo.