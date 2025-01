Terzotemponapoli.com - Onofri: “Roma-Napoli? Gara difficile per gli uomini di Conte”

Claudio, ex allenatore ed ex difensore del Genoa, è intervenuto a “Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Ilè la squadra più forte della Serie A insieme all’Inter. Ho visto un grande miglioramento di Antonio, che sta facendo delle cose straordinarie dal punto di vista dell’organizzazione sia in attacco che in difesa. McTominay e Lukaku sono due grandissimi calciatori che danno vita ad un grande gioco corale e credo che gli azzurri, con l’Inter, stiano dominando il campionato, con l’Atalanta che ha ormai un distacco importante.