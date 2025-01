Ilfattoquotidiano.it - “La vita degli abitanti della Terra dei Fuochi messa a rischio”: la Cedu condanna l’Italia

Le autorità italiane mettono aladei, l’area campana coinvolta nei decenni scorsi nell’inmento di rifiuti tossici. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che hatoche, pur riconoscendo la situazione, non ha preso le dovute misure. Laha stabilito chedeve introdurre, senza indugio, misure generali in grado di affrontare in modo adeguato il fenomeno dell’inquinamento in questione. La sentenza è definitiva.La Corte ha riconosciuto unper la“sufficientemente grave, reale e accertabile”, che può essere qualificato come “imminente”. I giudici inoltre ritengono che “non ci siano prove sufficienti di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità nell’affrontare la situazionedei”.