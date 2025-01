Iodonna.it - La replica di Fabrizio Corona: «Tu l'hai tradito con Achille Lauro»

Basta con il silenzio. Chiara Ferragni ha deciso di raccontare la sua verità sulla relazione con Fedez. Una decisione presa dopo le rivelazioni disui tradimenti di lui con Angelica Montini. In un lungo post condiviso tra le Instagram Stories, l’influencer conferma tutto: dai tradimenti ai dettagli che rivelano che quella dei Ferragnez era una storia ben lontana dalla favola social che abbiano visto per anni. Chiara Ferragni a processo per il “Pandoro-gate”: truffa aggravata.