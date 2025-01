Sport.quotidiano.net - La Dea rediviva non basta. Pasalic frena il Barcellona, sfumano gli ottavi diretti

L’Atalanta esce tra gli applausi del Montjuic conquistando uno spettacolare 2-2 in casa del, pareggio che nonper entrare tra le prime otto e accedere direttamente agli, ma conferma la dimensione europea di alto livello di nerazzurri. Che chiudono a quota 15 punti questa prima fase della Champions. Primo tempo di prevalenza tattica atalantina, cona pressare De Jong per impedirgli di costruire il gioco e solite marcature preventive a uomo. Il Barca gioca sui lanci lunghi per innescare la corsa di Yamal a destra: il 17enne fenomeno all’undicesimo si produce in uno spettacolare tiro a giro di poco fuori ma è l’unica vera occasione dei blaugrana. La Dea invece è pericolosa da sinistra con le corse del veterano Zappacosta. Da una discesa con cross del 32enne laterale ex Chelsea arriva la più pericolosa occasione, al decimo, con un rimpallo di Balde da due passi che rischia l’autogol, evitato da un riflesso istintivo di Szceszny.