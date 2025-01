Impianti fotovoltaici Socciarelli | Dall’inizio dei cantieri abbiamo elevato verbali per 205 000 euro

Leggi su Ilfaroonline.it

Montalto, 30 gennaio 2025- “Siamo ormai giunti al punto in cui l’opposizione, nel disperato tentativo di non apparire assente, e nella speranza di screditare l’amministrazione, è talmente confusa da colpirsi da sola”. Così, in una nota, Emanuela, sindaco di Montalto di Castro.“L’ultima stucchevole polemica – afferma la prima cittadina – riguarda una mia intervista ad una testata giornalistica della provincia, nella quale ho sostanzialmente affermato come le scellerate autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni Caci e Benni abbiano consentito alle aziende del settore delle rinnovabili di sfregiare il nostro territorio. Ebbene, i consiglieri Benni, Brizi, Corniglia e Di Giorgio, anziché concordare sui danni causati al paese, mi accusano di non far valere la mia autorità di sindaco e di non vigilare sugliin corso di realizzazione.