Il mostro di Firenze la descrizione della scena della serie presentata all’evento Netflix

Nella giornata di ieri,Next onche si è tenuto a Roma, è stataanche una brevede Il, la nuovadi Stefano Sollima sul caso deldi, il serial killer che terrorizzò l’Italia tra gli anni ’70 e ’80. La sequenza in questione è ambientata sui colli fiorentini e vede una coppia di fidanzati appartati in macchina, mentre qualcuno li osserva a distanza.Nellain questione si sente la canzone Maledetta primavera, un grande successo di Loretta Goggi che fu presentato al Festival di Sanremo del 1981. Si vede una macchina sui colli, ripresa dall’alto, poi due ragazzi in macchina. Lui le mette una mano sulla coscia. Parcheggiano in una viuzza isolata e iniziano a scambiarsi effusioni. La macchina da presa cambia prospettiva, da un boschetto adiacente e si vede una sagoma scura tra le fronde.