Ilfattoquotidiano.it - I 50 anni della Nasa del restauro. Dalla Madonna del Cardellino all’Adorazione dei Magi: le opere tornate a splendere grazie all’Opificio di Firenze

Un’eccellenza che tutto il mondo ci invidia. Con la legge che mezzo secolo fa istituì il ministero per i Beni culturali e ambientali, nacque anche la versione moderna dell’Opificio delle pietre dure di, uno degli istituti più importanti e rinomati nel campo delnon solo a livello nazionale, ma anche internazionale.La sua storia origina nel 1588, all’indomani dell’insediamento di Ferdinando I de’ Medici a granduca di Toscana, dopo l’improvvisa – e ancora non completamente chiarita – morte del fratello Francesco. L’Opificio nacque come manifattura di corte specializzata nella lavorazione delle pietre dure, per la creazione di oggetti artistici destinati ad arredare le dimore granducali o a essere offerti in dono. La sua prima sede fu collocata nella “Galleria dei lavori”, nel braccio di levante degli Uffizi.