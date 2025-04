Putin ecco la donna inviata a San Pietro per i funerali di Papa Francesco

Papa, poi l’Italia perché Francesco era il vescovo di Roma. A seguire i Reali e gli altri capi di Stato e di governo secondo una disposizione che avrebbe dovuto seguire l’alfabeto francese. In realtà non è andata così e lo dimostra Donald Trump in prima fila con accanto la moglie Melania: lui spiccava nel suo completo blu navy, per lei il giorno del funerale del Papa è coinciso con il 55esimo compleanno.Anche a Volodymyr Zelensky e consorte Olena è stato riservato un posto davanti «infrangendo il protocollo», ha scritto il britannico Telegraph, del resto l’occasione era troppo importante per essere imbrigliata in un cerimoniale che non ammettesse deroghe. Il leader ucraino era seduto a undici seggi di distanza dal presidente Usa e stavolta niente mimetica, ma un completo nero senza cravatta. Liberoquotidiano.it - Putin, ecco la donna inviata a San Pietro per i funerali di Papa Francesco Leggi su Liberoquotidiano.it Prima l’Argentina, la terra del, poi l’Italia perchéera il vescovo di Roma. A seguire i Reali e gli altri capi di Stato e di governo secondo una disposizione che avrebbe dovuto seguire l’alfabeto francese. In realtà non è andata così e lo dimostra Donald Trump in prima fila con accanto la moglie Melania: lui spiccava nel suo completo blu navy, per lei il giorno del funerale delè coinciso con il 55esimo compleanno.Anche a Volodymyr Zelensky e consorte Olena è stato riservato un posto davanti «infrangendo il protocollo», ha scritto il britannico Telegraph, del resto l’occasione era troppo importante per essere imbrigliata in un cerimoniale che non ammettesse deroghe. Il leader ucraino era seduto a undici seggi di distanza dal presidente Usa e stavolta niente mimetica, ma un completo nero senza cravatta.

