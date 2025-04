Sconfitta a tavolino e penalizzazione | scoppia il caso in Serie A

Serie A alla Serie C, si susseguono casi controversi, decisioni contestate e interventi che non fanno altro che alimentare il dibattito. Le esclusioni eccellenti di club storici in Serie C, le squalifiche dure contro calciatori anche molto noti, i ricorsi continui, le sentenze ribaltate: è una stagione segnata più dai tribunali sportivi che dal campo. La gestione dei calendari è diventata un altro nodo irrisolto, con partite rinviate, recuperi a fatica e calendari stravolti fino all’ultimo. Emblematico quanto avvenuto dopo la scomparsa di Papa Francesco, con rinvii decisi in extremis che hanno generato confusione e proteste. Non per il lutto in sé, ovviamente rispettato da tutti, ma per come è stato gestito: senza una linea chiara, senza ascoltare le esigenze delle squadre e senza comunicazioni tempestive. Leggi su Sportface.it Mai come quest’anno la giustizia sportiva italiana si trova sotto una pressione così costante e complicata. In ogni categoria, dallaA allaC, si susseguono casi controversi, decisioni contestate e interventi che non fanno altro che alimentare il dibattito. Le esclusioni eccellenti di club storici inC, le squalifiche dure contro calciatori anche molto noti, i ricorsi continui, le sentenze ribaltate: è una stagione segnata più dai tribunali sportivi che dal campo. La gestione dei calendari è diventata un altro nodo irrisolto, con partite rinviate, recuperi a fatica e calendari stravolti fino all’ultimo. Emblematico quanto avvenuto dopo la scomparsa di Papa Francesco, con rinvii decisi in extremis che hanno generato confusione e proteste. Non per il lutto in sé, ovviamente rispettato da tutti, ma per come è stato gestito: senza una linea chiara, senza ascoltare le esigenze delle squadre e senza comunicazioni tempestive.

