Inter senti Jankulovski | "Magari non vince nulla spero Conte vinca lo Scudetto Milan? Derby dominati ma non lo immagino senza Europa"

Milan Marek Jankulovski è Intervenuto concedendo un`Intervista a TMW, in seguito all`evento sportivo Bare Knuckle Fighting. Leggi su Calciomercato.com L`ex terzino delMarekvenuto concedendo un`vista a TMW, in seguito all`evento sportivo Bare Knuckle Fighting.

Approfondimenti da altre fonti

Milan, senti Pellegatti: “Chi prenderei dall’Inter? Dico questo giocatore” - Durante il podcast Aria Fritta, Carlo Pellegatti ha parlato dell'Inter e rivelato il giocatore che prenderebbe dai nerazzurri per il Milan 🔗pianetamilan.it

Nico Paz Inter, senti Fabregas: «In futuro penso possa diventare una grande mezzala» - di RedazioneNico Paz Inter, senti Fabregas: «In futuro penso possa diventare una grande mezzala» Le parole del tecnico del Como Nel pre gara di Milan Como, il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, ha parlato cosi di Nico Paz, obiettivo del calciomercato Inter. Le sue parole ai microfoni di Dazn: LE PAROLE- «Nico Paz più vicino ai centrocampisti oggi? Più o meno sì, è un giocatore molto offensivo con un talento importante. 🔗internews24.com

Jankulovski comprende: «Inter, che calendario. Meriterebbe complimenti!» - Marek Jankulovski ha indicato il suo punto di vista sulla lotta scudetto, sottolineando una difficoltà con cui l’Inter dovrà fare i conti. SITUAZIONE COMPLICATA – L’Inter si presenta alle ultime 6 giornate di Serie A con la consapevolezza di dover andare incontro a un tour de force che, invece, la sua rivale del Napoli non dovrà sopportare. In questo senso, i nerazzurri sono chiamati al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e al secondo confronto con il Milan delle semifinali di Coppa Italia. 🔗inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, senti Jankulovski: "Magari non vince nulla, spero Conte vinca lo Scudetto. Milan? Derby dominati, ma non lo immagino senza Europa" - L`ex terzino del Milan Marek Jankulovski è intervenuto concedendo un`intervista a TMW, in seguito all`evento sportivo Bare Knuckle Fighting Championship che si. 🔗msn.com

Jankulovski comprende: «Inter, che calendario. Meriterebbe complimenti!» - Foto di Ned Dishman/Getty Images, via One Football. Marek Jankulovski ha indicato il suo punto di vista sulla lotta scudetto, sottolineando una difficoltà con cui l’Inter dovrà fare i conti. 🔗inter-news.it

Jankulovski comprende: «Inter, che calendario. Meriterebbe complimenti!» - Marek Jankulovski ha indicato il suo punto di vista sulla lotta scudetto, sottolineando una difficoltà con cui l’Inter dovrà fare i conti. SITUAZIONE COMPLICATA – L’Inter si presenta alle ... 🔗informazione.it