Sololaroma.it - Ancora Roma per Svilar? La proposta è sul piatto: lo United si aggiunge alla corsa

Un punto di non ritorno la sfida contro l’Inter per la, perché a San Siro solo una vittoria permetterebbesquadra di coltivare le residue speranze di agguantare il piazzamento Champions. Con 3 punti da recuperare e altrettante squadre da superare, a 5 partite dfine, è giusto non farsi troppe illusioni, ma tentar non nuoce, e lo stesso doppio ex Radja Nainggolan ne ha parlato. Tra i tanti argomenti trattati dal Ninja, anche quello relativo a Mile, suo connazionale che, in appena un anno, è passato da secondo sconosciuto ad uno dei portieri più forti nel panorama europeo.Un qualcosa da cui ripartire il prossimo anno senza se e senza ma, e dunque, benché la scadenza nel 2027 conceda tempo, mettere mano al suo contratto è d’obbligo, per adeguarlo al super rendimento offerto.