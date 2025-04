Con Alpha Julia Ducournau torna al festival di Cannes per bissare il successo del suo sconvolgente Titane

festival di Cannes 2025, è Alpha, la nuova opera di Julia Ducournau, sempre più una certezza nel cinema francese. La sua ascesa è iniziata a luglio del 2021, quando Spike Lee e Sharon Stone gli hanno consegnato la sua prima Palma d'Oro. Il film era l'iconico e inquietante Titane. Lei era al suo secondo lungometraggio e al contempo diventava la seconda donna regista a vincere il prestigioso premio. Ci sono voluti quattro anni perché Julia Ducournau tornasse sul luogo della grande vittoria. La 41enne, che si è fatta conoscere nel 2016 con Grave, sta per presentare sulla Croisette il suo terzo progetto importante.Selezionato per la competizione principale, il film non solo è già considerato uno dei punti di forza della 78ª edizione del festival di Cannes, ma è anche uno dei lungometraggi più attesi del 2025 in generale. Leggi su Gqitalia.it Se c'è un film attesissimo aldi2025, è, la nuova opera di, sempre più una certezza nel cinema francese. La sua ascesa è iniziata a luglio del 2021, quando Spike Lee e Sharon Stone gli hanno consegnato la sua prima Palma d'Oro. Il film era l'iconico e inquietante. Lei era al suo secondo lungometraggio e al contempo diventava la seconda donna regista a vincere il prestigioso premio. Ci sono voluti quattro anni perchésse sul luogo della grande vittoria. La 41enne, che si è fatta conoscere nel 2016 con Grave, sta per presentare sulla Croisette il suo terzo progetto importante.Selezionato per la competizione principale, il film non solo è già considerato uno dei punti di forza della 78ª edizione deldi, ma è anche uno dei lungometraggi più attesi del 2025 in generale.

