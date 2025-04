Gli attacchi dell' esercito di Israele su Gaza | almeno 40 palestinesi morti nelle ultime 24 ore

almeno 40 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore . Lo riporta la Tass citando l'emittente qatariota Al Jazeera. Le truppe israeliane continuano a bombardare la Striscia di Gaza, destando allarme tra le agenzie umanitarie che temono una carestia su vasta scala nell'enclave a causa del blocco israeliano. Dal 18 marzo scorso l'esercito.

