Zelensky | Da Meloni posizione chiara la apprezzo

Meloni. Abbiamo discusso dell’importanza delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e degli sforzi per ripristinare la pace e proteggere le vite umane” Lo ha scritto ieri su X Volodymyr Zelensky. “46 giorni fa l’Ucraina – scrive – ha accettato un cessate il fuoco completo. Imolaoggi.it - Zelensky: “Da Meloni posizione chiara, la apprezzo” Leggi su Imolaoggi.it “Oggi a Roma ho incontrato il presidente del Consiglio italiano, Giorgia. Abbiamo discusso dell’importanza delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e degli sforzi per ripristinare la pace e proteggere le vite umane” Lo ha scritto ieri su X Volodymyr. “46 giorni fa l’Ucraina – scrive – ha accettato un cessate il fuoco completo.

Zelensky “Apprezzo posizione chiara e di principio di Giorgia Meloni” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi a Roma ho incontrato il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia Meloni. Abbiamo discusso dell’importanza delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e degli sforzi per ripristinare la pace e proteggere le vite umane.46 giorni fa, l’Ucraina ha accettato un cessate il fuoco totale e incondizionato e, per 46 giorni, la Russia ha continuato a uccidere il nostro popolo. 🔗ildenaro.it

Zelensky sul colloquio con Meloni: “Apprezzo la sua posizione chiara…” - Il vertice si è svolto a seguito dei funerali di Papa Francesco e dell'incontro tra Zelensky e Trump. Meloni ha invece pranzato con Javier Milei, presidente argentino, e ha avuto un breve colloquio con la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen L'articolo Zelensky sul colloquio con Meloni: “Apprezzo la sua posizione chiara…” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Giorgia Meloni, la presa di posizione che gela Zelensky: “Non lo farò mai” - La recente decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di sospendere gli aiuti militari all’Ucraina ha innescato una serie di reazioni a livello internazionale, sollevando preoccupazioni sulla stabilità europea e sulla sicurezza globale. La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha sottolineato la necessità per l’Unione Europea di incrementare le spese per la difesa, andando oltre la proposta di escludere tali spese dalle regole di bilancio dell’UE. 🔗tvzap.it

