Che malattia ha il figlio di Rocco Siffredi? Ecco tutta la verità e i rischi che ha corso Leonardo Tano

figlio di Rocco Siffredi è stato in serio pericolo di vita per una malattia tremenda. Di seguito tutta la verità sull’operazione chirurgica di Leonardo Tano!Leggi anche: Rocco Siffredi nei guai, accuse di stupro e violenza: Ecco cosa sta succedendoLeonardo Tano, il figlio di Rocco Siffredi ha corso grossi rischi per la sua salute a causa di una grave malattia. Scopriamo cosa è accaduto al secondogenito del re dei film a luci rosse. View this post on InstagramA post shared by Leonardo Tano (@LeonardoTano)Operato d’urgenzaNato nel 1999, Leonardo Tano è il secondo figlio di Rocco Siffredi, nato dal matrimonio con l’attuale moglie Rozsa Tassi. Sportivo e atleta a livello agonistico, il ragazzo stesso ha rivelato tramite i social i retroscena della vicenda, mostrandosi nell’ospedale di Milano dove è stato ricoverato e operato d’urgenza-Leonardo ha subito un intervento chirurgico molto delicato, rischiando addirittura un arresto cardiaco. Donnapop.it - Che malattia ha il figlio di Rocco Siffredi? Ecco tutta la verità e i rischi che ha corso Leonardo Tano Leggi su Donnapop.it Ildiè stato in serio pericolo di vita per unatremenda. Di seguitolasull’operazione chirurgica di!Leggi anche:nei guai, accuse di stupro e violenza:cosa sta succedendo, ildihagrossiper la sua salute a causa di una grave. Scopriamo cosa è accaduto al secondogenito del re dei film a luci rosse. View this post on InstagramA post shared by(@)Operato d’urgenzaNato nel 1999,è il secondodi, nato dal matrimonio con l’attuale moglie Rozsa Tassi. Sportivo e atleta a livello agonistico, il ragazzo stesso ha rivelato tramite i social i retroscena della vicenda, mostrandosi nell’ospedale di Milano dove è stato ricoverato e operato d’urgenza-ha subito un intervento chirurgico molto delicato,ando addirittura un arresto cardiaco.

